Le 22 et le 25 avril, deux dates essentielles

La première rappelle la Journée mondiale de la Terre et bien qu’elle ait été instituée en 1970, c’est en ces dernières années qu’elle a acquis, hélas, toute sa valeur profonde. Avec les changements climatiques en cours, la fonte des glaciers éternels, la sécheresse et les migrations, tous les gouvernements ont dû faire face et commencer à adopter des politiques liées à la protection de l’environnement.



La deuxième évoque la lutte antifasciste et la Libération de l’Italie de la dictature et marque le début d’une nouvelle époque de liberté et démocratie, après la période sombre et liberticide du fascisme.



Plus que jamais, en cette année 2023, ces deux dates paraissent étroitement liées, car c’est aussi en sauvegardant l’environnement et en adoptant des politiques économiques durables et équitables que l’on pourra également garantir la liberté, la cohésion sociale, la démocratie et le respect des minorités, qui nous ont été léguées par les protagonistes de la lutte de Libération.



Alliance Valdôtaine et Vallée d’Aoste Unie participent à la fête du 25 avril, journée où l’on célèbre le droit reconquis des Valdôtains de vivre dans une région libre et autonome, orgueilleuse de ses langues et de son particularisme et ouverte au monde.

En ces moments difficiles, il faut garder les repères importants et faire de sorte que les valeurs exprimées par ces deux journées soient à la base de la reconstruction de l’aire autonomiste et des politiques pour l’avenir de la Vallée d’Aoste.