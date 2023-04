Successone del contest fotografico Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, organizzato dalla Cooperativa Fiocchi di Cotone presso l'Isiltep di Verrès alla presenza del Sindaco Alessandro Giovenzi e della dirigente scolastica Antonella Dallou

Grande emozione per gli studenti della Cooperativa scolastica simulata Fiocchi di cotone dell’ISILTeP di Verrès che venerdì 14 hanno premiato, alla presenza del Sindaco di Verrès Alessandro Giovenzi e della dirigente scolastica Antonella Dallou, il vincitore del primo contest fotografico indetto per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

A partecipare al concorso nella giornata del 2 aprile su un Instagram tinto di blu, il colore simbolico dell’autismo, sono state ben 48 immagini postate e taggate @fiocchi_di_cotone_isiltep non solo da studenti, intere classi (la 3 SSAS e la 1 INFA) e il personale docente e non docente dell’Istituzione, ma anche da privati, attività commerciali e associazioni presenti sul territorio quali ad esempio la Pizzeria Pako di Verrès, Golose emozioni di Arnad, il Comune di Verrès, la scuola dell’infanzia di Emarèse, Baskin école du sport, il Centro nuoto Saint-Vincent senza barriere e il CEA di Hône.

Ad arrivare in finale, grazie ai like ottenuti nei giorni successivi, i “bottoni” di Francesca Chiarella, le “uova blu” della pasticceria Golose emozioni e una foto di alcuni atleti del Centro nuoto Saint-Vincent senza barriere.

Infine, i soci fondatori della Cooperativa hanno decretato come vincitrice, dopo uno spareggio tra i “bottoni, tutti diversi ma uguali” e l’immagine degli atleti nella piscina blu di Saint-Vincent, la foto di Francesca Chiarella