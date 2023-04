INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DI AOSTA

Il Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta organizza una nuova presentazione dedicata a studenti e genitori interessati a conoscere il percorso didattico e gli sbocchi occupazionali di questa professione sanitaria, centrale per tutto il sistema di cura e assistenziale.

L’incontro, in vista del nuovo anno accademico 2023/2024, è programmato per mercoledì 19 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella sede della “ex maternità” di Aosta, in via Saint Martin de Corléans 248, al 2° piano.

Il coordinatore, i tutor e gli studenti già iscritti presenteranno l'offerta formativa, le modalità di accesso e di frequenza, i requisiti di ammissione, le prospettive professionali, le esperienze vissute nell’ambito del percorso di teoria e di tirocinio.

Per conoscere la proposta del corso di laurea sono anche disponibili incontri personalizzati con studenti e genitori, previa prenotazione.