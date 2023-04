Accordo integrativo regionale con i pediatri di libera scelta per servizio di assistenza territoriale

L’approvazione consente all’Azienda USL di procedere alla sostituzione di un medico pediatra di libera scelta in pensionamento, nell’Ambito territoriale 1, Distretti 1 e 2. Tutte le azioni messe in atto in via preventiva per l’individuazione di un medico specialista in pediatria non avevano purtroppo riscosso esito positivo, anche in considerazione della grave carenza di pediatri che caratterizza lo scenario nazionale.

“In Valle d’Aosta il diritto di scelta del medico pediatra è sempre stato garantito sino all’età di 14 anni, quindi anche oltre quella che viene definita la fascia di età obbligatoria o esclusiva 0-6 anni”, evidenzia l’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Carlo Marzi. “Con l’Accordo firmato nei giorni scorsi e approvato oggi dalla Giunta regionale – prosegue l’Assessore - siamo intervenuti per evitare che 730 bambini rischiassero di non avere la possibilità di scegliere il proprio pediatra di libera scelta. La condivisione deve essere lo strumento attraverso il quale cercare le migliori soluzioni possibili per la nostra Valle anche rispetto alle azioni riorganizzative che restano da definire nel corso dei prossimi mesi, così come previsto nella programmazione regionale approvata alla fine dell’anno scorso. La condivisione porta alla collaborazione che potrà produrre ulteriori effetti positivi per tutti gli assistiti valdostani: nostro unico e costante fine”.

“Abbiamo individuato una soluzione, nell’ambito della contrattazione sindacale, che permette di dare una pronta risposta al problema emergente – spiega Massimo Uberti, Direttore Generale dell’Azienda USL – e garantire l’assistenza pediatrica ad una considerevole platea di bambini che sarebbero rimasti senza il medico di riferimento. Seguiranno nelle prossime settimane le procedure aziendali annuali previste dall’Accordo collettivo nazionale finalizzate alla copertura delle zone carenti, le quali andranno ulteriormente a rafforzare il servizio”.

In attesa dell’applicazione operativa dell’Accordo approvato, le famiglie potranno rivolgersi alla guardia medica o al Pronto Soccorso pediatrico del presidio Beauregard.

Si ricorda che per la scelta del pediatra le famiglie possono procedere via e-mail all’ufficio del proprio Distretto di competenza allegando i documenti necessari (scaricabili dal sito aziendale, www.ausl.vda.it). Gli indirizzi email sono:

o Distretto 1 (Morgex- St-Pierre): uapmorgex@ausl.vda.it

o Distretto 2 (Aosta): sceltarevocadistretto2@ausl.<wbr></wbr>vda.it

È anche possibile presentarsi allo sportello di scelta e revoca, muniti di eventuale delega e previa prenotazione da effettuare:

• tramite CUP telefonico al numero 0165 548387, dalle ore 08:00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;

• presso gli sportelli CUP di V.le Ginevra e del Beauregard, dalle ore 07:40 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì;

• presso lo sportello CUP del Poliambulatorio di Morgex (Viale del Convento, 5) dalle ore 08 alle ore 14, dal lunedì al venerdì;

• presso lo sportello CUP del consultorio di Saint-Pierre dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.