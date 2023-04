Yuri's Night a Saint-Barthélemy

Anche quest’anno la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS propone il tradizionale evento speciale dedicato all’esplorazione dello spazio. L’iniziativa è associata alla manifestazione internazionale Yuri’s Night – The World Space Party, che ricorda il volo del cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il primo essere umano a raggiungere lo spazio e orbitare intorno alla Terra, il 12 aprile 1961.

Sabato 15 aprile i ricercatori e i divulgatori dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta illustreranno la grande sfida scientifica e tecnologica posta dall'esplorazione spaziale. Grazie agli spettacoli immersivi del Planetario di Lignan, alle ore 16.00 e alle ore 18.00 (durata 1 ora), e alla visita guidata notturna con osservazioni a occhio nudo e al telescopio dalla Terrazza Didattica alle ore 21.30 (durata 1 ora e mezza), i partecipanti saranno condotti in un immaginario viaggio nel cosmo, nel primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto dall’UNESCO.

Gagarin disse: “Orbitando attorno alla Terra nella mia navicella spaziale, sono rimasto stupefatto dalla bellezza del nostro pianeta. Popoli di tutto il mondo, salvaguardiamo e valorizziamo questa bellezza, non distruggiamola!”. La Yuri’s Night è un'importante opportunità per rilanciare questo messaggio di pace e unità, attuale allora come oggi, dalla Guerra fredda del XX secolo alle tensioni internazionali legate alla tragica cronaca dei nostri giorni.

L’evento speciale è inserito inoltre nel calendario ufficiale della manifestazione internazionale Global Astronomy Month, organizzata da Astronomer Without Borders.