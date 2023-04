Courmayeur: Bilancio mette a disposizione quasi 32 milioni di euro

Sul fronte delle entrate per il 2023 si prevedono complessivamente 31.876.458,16 euro. In particolare, per le entrate correnti si parla di 13.640.000 euro circa, di cui 11.200.000 euro derivanti da IMU, 630 mila euro dall’imposta di soggiorno. I trasferimenti si attestano su 13.735.000 euro circa (tra cui trasferimenti dello Stato per 48mila euro, trasferimenti regionali per finanza locale 580mila e trasferimenti correnti per minor gettito, 395mila euro). Le entrate in conto capitale si attestano su euro 3.324.270 euro.

Oltre il 50% delle disponibilità è assorbito le spese correnti toccano la cifra di euro 18.366.000 circa, tra queste rientrano la Tari e il Servizio idrico integrato, il costo del personale, lo sgombero neve per 850mila euro, illuminazione pubblica per 530mila euro, 467mila euro per manutenzione strade, il servizio di trasporto pubblico costa al Comune 400mila euro, alle attività del turismo vanno 2.250.000 euro circa, e per i servizi biblioteca 100mila euro. Le spese in conto capitale sono pari a euro 10.244.494, di cui 7.730.000 euro circa sono imputati su investimenti già programmati in anni precedenti.

“Il bilancio ha come obiettivo quello di mettere in sicurezza la macchina amministrativa – Ha evidenziato il vice sindaco Federico Perrin al termine della relazione - per poter lavorare in serenità. Con questo bilancio poniamo le fondamenta per sostenere la struttura. Nel 2022 abbiamo fatto 5 variazioni, per quello del 2023 ne seguiranno altre. Il bilancio preventivo è infatti un punto di partenza e non di arrivo”.

Sono seguiti gli interventi degli assessori in riferimento alle diverse missioni del DUPS, Documento unico di programmazione semplificato, e la relazione del Revisore dei Conti, la dott.ssa Daniela Novallet.

Il Sindaco Rota, nel corso della relazione in materia di turismo e trasporti, ha toccato diversi punti nodali, tra cui la gestione del traffico sulle Valli. “A breve terminerà la sperimentazione. Come azione per il controllo del territorio e gestione del traffico tale sperimentazione è stata molto positiva, ci sono tuttavia aspetti da rivedere sulle tariffe e sull’apporto tecnologico. Si proseguirà su questa strada per le valli Ferret e Veny anche per l’estate, ma con le opportune modifiche”.

Nell’anticipare poi alcune novità e appuntamenti per l’estate, il primo cittadino, ha portato all’attenzione dell’assemblea “la tappa del giro della Valle d’Aosta che arriverà a Courmayeur il 13 luglio, con percorso fino a Pré De Pascal, luogo da cui partono tanti sentieri in quota e che cerchiamo di promuovere”. Mentre nell’ambito dello sport “nel corso dell’estate ospiteremo l’Olimpia Basket per 4 settimane e cercheremo di portare la prima squadra per il 2024. Siamo in contatto, inoltre, con la Federazione Volley per portare qui la finale di Coppa Italia l’ultimo week end di ottobre, si parla di 120 atleti provenienti dalle società e 800-1000 persone a seguito. Se tutto va in porto arriveranno le 4 squadre più forti italiane. Sarà un momento di altissimo sport”.

Parlando invece di trasporti il sindaco Rota ha evidenziato “il tema è caro per tutti ed è complesso. Ci stiamo muovendo per cercare di arrivare ad un trasporto gratuito, ma dipenderà dai costi che ci verranno proposti. Ci stiamo muovendo sul 2024 anche per una nuova sperimentazione su una tipologia di trasporto già testata a Dubai. Stiamo lavorando con una start up italiana per trovare qualche partner e abbiamo chiesto alla società Arriva, se fornendo noi i mezzi, potrà mettere a disposizione autisti per poter guidare questi mezzi innovativi. Se ci sarà un sì da parte loro nel giro di qualche mese cercheremo di concretizzare, magari in collaborazione anche con Aosta. È un sistema di trasporto ridotto, che propone moduli per 15 persone, fino ad arrivare a ad un max di 60 persone. Siamo in contatto con la parte commerciale. Per giugno spero di potervi dire qualcosa e di raccontarvi nel dettaglio, per ora non anticipo di più”.