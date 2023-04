L’Assesseur Carrel au Salon de l’agriculture de Haute-Savoie

L’Assesseur Marco Carrel a participé hier, jeudi 30 mars, à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, à l’initiative « Vaches en piste-Salon de l’Agriculture. Il s’agissait de la première édition de ce grand événement consacré au monde de l’élevage, organisé par les éleveurs des races bovines de Savoie.

Le but de cette initiative était de rassembler à la fois les professionnels du secteur et le grand public durant les quatre jours de salon, qui proposait un riche programme avec près de 700 animaux présents, pour la plupart des vaches laitières appartenant à huit races différentes, mais aussi des chèvres et des chevaux.

La Vallée d’Aoste y a été représentée par l’Association nationale des éleveurs de la race valdôtaine Anaborava, avec 14 bovins (4 de la race valdôtaine pie rouge en exposition et 10 de la race valdôtaine pie noir-châtain en concours), ainsi que par dix étudiants de l’Institut Agricole Régional, qui ont défilé en tant que jeunes meneurs.

« La Vallée d’Aoste n’a pas voulu manquer ce premier rendez-vous pour la valorisation des races de nos régions transfrontalières - déclare l’Assesseur Marco Carrel -. Nous partageons maintes caractéristiques de notre agriculture et je crois qu’il est fondamental de cultiver ces liens et ces valeurs communes. Nous avons privilégié le dialogue et l’échange, mais nous estimons qu’il est tout aussi important de faire découvrir cet univers aux jeunes et au grand public. C’est pourquoi je remercie l’Anaborava, dont le travail de sélection et de promotion de la race valdôtaine contribue grandement à la production de formages valdôtains de très haute qualité. Mes remerciements vont également aux élèves de l’Institut Agricole Régional, dont la présence à La Roche-sur-Foron met en évidence la préparation et la passion, ce qui constitue sans aucun doute un message très positif pour notre agriculture ».