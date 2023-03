Pré Saint Didier, principio d'incendio di un autobus di linea

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nel Comune di Pré Saint Didier per un principio d'incendio di un autobus di linea. La parte interessata è quella del motore, il pronto intervento dell'autista con gli estintori in dotazione ha impedito il propagarsi delle fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri di Courmayeur. Intervento ancora in corso.