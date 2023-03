APRE A CHARVENSOD – PONT SUAZ L’AMBULATORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ACCESSO DIRETTO

A partire da martedì 21 marzo 2023 è attivo l’ambulatorio ad accesso diretto presso il Consultorio “Pont Suaz” di Charvensod, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti temporaneamente privi di medico di medicina generale. L’Azienda USL sta attivando tutte le azioni finalizzate all’espletamento delle procedure necessarie per risolvere la temporanea mancanza di assistenza.

DATE E ORARI

Martedì 21, mercoledì 22 e venerdì 24 marzo : ore 15:00 – 18:00

Dal 27 marzo:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 – 18:00

Negli orari di servizio è anche a disposizione degli utenti privi di assistenza medica di base il numero di telefono 331 14 01 379 per consulto telefonico e per prenotare eventuali visite a domicilio per gli utenti non deambulanti privi di assistenza medica.