Il Circolo della Stampa ricorda il '68

Il tema è di estrena attualità soprattutto oggi, rispondente alle finalità specifiche del Circolo, ispirata dal titolo di un romanzo dimeritato successo (Volevamo conquistare il cielo) scritto a quattro mani dai giornalisti Donatella Di Paolo e Laurenzo Ticca, ospiti d’onore della serata. L'appuntamento presso il Ristorante Intrecci di Via Binel 12, martedì 18 aprile, a partire dalle ore 20.

Donatella Di Paolo, genovese, laureata in lettere e filosofia, è giornalista professionista: Ha collaborato con vari quotidiani e settimanali. Nel 1987 entra in Mediaset, dove rimane fino al 2017 come caporedattore e conduttrice dei telegiornali. E’ volontaria per la Fondazione Francesca Rava, Mission Bambini ed Europa Donna: dopo aver raccontato il mondo per 30 anni, oggi si batte percambiarlo.

Laurenzo Ticca, milanese, è giornalista professionista: Ha collaborato con l’Unità e lavorato in radio e televisioni private. Nel 1987 entra in Mediaset, dove rimane fino al 2018 come caporedattore e conduttore dei telegiornali.

