Manes ricordaa il dolore e la paura della pandemia

"Il pensiero non può che essere rivolto ai 567 valdostani che hanno perso la vita a causa di questa pandemia". Lo scrive su Facebook il deputato dell'Union Valdôtaine, Franco Manes, dopo aver partecipato alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, questa mattina al cimitero di Aosta.

"Oggi, per me, sono tanti i ricordi del dolore che riaffiorano. Come presidente del Celva, insieme ai miei colleghi sindaci abbiamo vissuto giorni terribili. Momenti che abbiamo affrontato con un lavoro di squadra 24 ore su 24. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale sanitario, per la sua resilienza, professionalità e grande umanità". Manes conclude: "L'attenzione deve rimanere alta".