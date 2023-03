Interruzioni servizio ferroviario nei due fine settimana 18-19 marzo e 25-26 marzo

In occasione delle interruzioni del servizio ferroviario previste tra Aosta e Châtillon nei fine settimana del 18 e 19 marzo e del 25 e 26 marzo, è stato previsto un treno aggiuntivo domenicale con partenza da Châtillon alle 17.37 e arrivo a Torino Porta Nuova alle 19.20.

Per agevolare gli studenti valdostani nel viaggio di ritorno presso le proprie sedi universitarie, la Regione ha concordato con il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria che la circolazione dei treni venga riattivata in tempo utile per garantire l’effettuazione del treno RV 2776 previsto in partenza da Aosta alle ore 17.41.

Di intesa con Trenitalia e RFI, a fronte di un’esigenza di lavori non procrastinabile, si è optato per concentrare l’interruzione nelle giornate di sabato e domenica, così da limitare i disagi sui pendolari che utilizzano quotidianamente il treno.