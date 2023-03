Rete nazionale di distributori di idrogeno, approvata la graduatoria per i fondi PNRR: c'è anche la VDA

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione dei fondi PNRR finalizzati alla realizzazione di una rete di distributori di idrogeno per autotrazione e che anche la Valle d’Aosta sarà tra le Regioni italiane dotate di almeno un punto di rifornimento di questo innovativo vettore energetico, dall’impatto ambientale nullo.

Nel solco di quanto previsto dalla legge regionale 18/2021, che riconosce l'idrogeno come combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce la produzione, la distribuzione e l’utilizzo, la Regione ha avviato diverse attività finalizzate al raggiungimento di questo importante obiettivo: l’impiego dei fondi statali ed europei per l’acquisto di autobus a idrogeno, la recente pubblicazione del bando PNRR per il finanziamento di uno o più progetti rivolti alla produzione, allo stoccaggio e/o al trasporto dell’idrogeno verde e una collaborazione con la ditta SOL spa di Monza per la realizzazione di un distributore a idrogeno in Valle d’Aosta, a Pollein.

Ed è proprio quest’ultima azienda lombarda, leader nella produzione di gas tecnici, che ha partecipato con successo al bando PNRR per l’assegnazione dei fondi.

“Esprimo soddisfazione per questo primo risultato concreto – commenta l’Assessore Luigi Bertschy - nel complesso lavoro di realizzazione della filiera per l’introduzione dell’idrogeno anche nel mondo dei trasporti, in modo da contribuire nel futuro a ridurre le emissioni climalteranti in Valle d’Aosta”.