Printemps Théâtral – Le Badeun de Chouéléy de Saint-Christophe et La Ville de Cordèle de Jovençan

La soirée sera animée aussi par les musiciens Nicolò Bignotti, Vincent Gerbore e Matteo Fonte.

La moitié des places disponibles au Théâtre Splendor (rue Boniface Festaz, 82 - 0165235410) sera mise an vente en ligne sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle) et l’autre moitié vendue, la soir du spectacle, au guichet du Théâtre Splendor à partir de 20h.

Les billets invendus en ligne seront disponibles au guichet du théâtre.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans et pour tous les acteurs de la FVTP.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre avant 21h, sera revendue.

Voici la liste des acteurs et quelques infos supplémentaires :

Le Badeun de Chouéléy

« Que drola de counta !»

(Che strana storia!)

Pièce écrite par la compagnie

Mise en scène : Silvana Cheney

Technicien : René Betemps

Acteurs : Matteo Barrel, Marco Betemps, Mélanie Betemps, Elisa Bionaz,

Marco Boch, Cloe Celesia, Simona Chenal, Silvana Cheney, Jean Courtil, Stéphanie Diemoz, Luciano Fonte, André Frassy, Alice Gemelli, Davide Gemelli, Simone Gemelli, Lidia Henriet, Mathieu Lambot, Nicole Lambot, Mathieu Réan et Jérémy Voulaz

Une pièce… L'histoire de Heidi... contaminée par la technologie d'aujourd'hui

« Après 30 ans de théâtre, je monte sur scène avec les mêmes émotions : joie mais aussi peur d’oublier quelques lignes. - dit Lidia Henriet la présidente depuis le début de Le Badeun de Chouéléy –. Pour l’avenire, j’espère que Le Badeun de Chouéléy porsuivra son chemin avec allégresse et harmonie avec les autres compagnies et le public. Entre nous acteurs il faut toujours s’entendre, cherchant des solutions s’il le faut et être patient. Éducation et sensibilité sont les premières chose ».

La compagnie Le Badeun de Chouéléy est née en 1992, à l'occasion du carnaval de Sorreley, dans le but de s’amuser, d’amuser le public et de passer du bon temps en bonne compagnie.

Les pièces sont écrites par la troupe même, dirigée, au début, par Magui Bétemps et aujourd’hui, par Silvana Cheney dans le double rôle d’actrice et de responsable.

Pour un projet expérimental, Le Badeun de Chouéléy et La Tor de Babel avaient présenté les pièces "Lo tibo" (2011) et "Lo Pon" (2012) réunissant, dans le groupe Le Badeun de Babel, leurs jeunes comédiens.

La Ville de Cordèle

« La cantina di veladzo »

(La cantina del villaggio)

Pièce écrite par Laurent Viérin

Présentatrice: Armanda Montrosset

Musique : Bernard Usel

Acteurs : Elisa Bérard, Kristel Bérard, Barbara Bionaz, Mélodie Bionaz,

Sylvie Bionaz, André Blanc, Dénis Cabraz, René Curtaz, Hélène Godioz,

Armanda Montrosset, Elodie Quendoz, Gènie Quendoz et Laurent Viérin

Une pièce…

Réflexions drôles entre les gorgées... comment sommes-nous après le confinement ?

«Après notre dernière pièce présentée au Printemps 2018, nous sommes heureux de retourner en scène et retrouver le public - dit Armanda Montrosset la présidente depuis le début de la Ville de Cordèle –, pour un contact direct qui nous excite toujours. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et à Bernard Usel pour la musique et à Livio Viano, toujours disponible, qui pour « La Cantina di veladzo » nous a aidé avec la scénographie et autres détails».

La Ville de Cordèle est née en 1979 grâce à Armanda Montrosset, au curé de la paroisse Andreino Colliard et aux jeunes de Jovençan. Son nom évoque le lieu où s'étaient établis les Salasses et où, tout près de la chapelle Saint-Georges, il y a encore des ruines d'une tour médiévale. Chaque année le 1° février (fête patronale de Jovençan) elle joue des pièces pour le bonne humour du pays.

Présente au Printemps Théâtral à partir de 1980, La Ville de Cordèle propose toujours des pièces autour les problèmes sociaux et politiques et de la vie quotidienne valdôtaine avec « l’objéteuif de feuye, reuye é soureuye bièn cheur, ma chourtoù de feuye refecheui » et a gagnée la 3ème édition (2009) du Prix « Magui Maquignaz » avec la pièce « Lo trézor perdù » écrite par Laurent Viérin.

Rappel : en scène le 18 mars 2023 Le Pégno Digourdì et Le Digourdì de Charvensod