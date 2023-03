18 - 26 marzo 2023 XXII Edizione SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA DELLA LILT 2023

"Anche quest’anno, con l’avvicinarsidella Primavera, la LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori promuove la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, campagna di sensibilizzazione, istituita con decreto dell’allora Presidente del Consiglio, volta adiffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di adottare un corretto stile di vita pertenere lontano il cancro. Visite di controllo periodiche, uno stile di vita sano che preveda attività motoria e un approccio al cibo salutare". Salvatore Luberto, presidente Lilt VdA, presenta la Settimana nazionale della prevenzione.

Ecco i comportamenti essenziali che la LILT incoraggia attraverso questo evento primaverile ormai diventato tradizione.

La SNPO “parla” prevalentemente di prevenzione a tavola, sensibilizzando a una corretta alimentazione – che trova, in particolare e soprattutto, nella dieta mediterranea la sua espressione più completa – per contrastare l’insorgenza del 35% di tumori causati propriodalle cattive abitudini alimentari.

Simbolo della SNPO è da sempre l’olio extra vergine di oliva 100% italiano, dalle preziosee scientificamente riconosciute qualità nutriceutiche.

Ma parlare correttamente di prevenzione significa anche mettere in guardia da tantissime fake news che circolano in rete, diventata purtroppo fonte incontrollabile per i tanti cittadiniche cercano informazioni e rischiano di “affidarsi” ai consigli di chi diffonde notizie prive difondamento scientifico e pericolose per la salute (quasi la metà degli italiani si rivolge al webper cercare consigli e informazioni sulla salute).

"Da qui - prosegue Luberto (nella foto) - l’impegno della LILT nel contrastare la disinformazione promuovendo l’attenzione sugli ormai consolidati e scientifici effetti benefici in termini di salute della persona, attraverso il consumo di olio extra vergine (100% italiano) e la Dieta Mediterranea, che per il quinto anno consecutivo, nel 2022, ha vinto il Premio per lamigliore dieta del mondo, conferito dalla prestigiosa rivista americana U.S. News &World Report".

In Valle d’Aosta, la Campagna, appuntamento atteso attraverso cui informare esensibilizzare i cittadini sulla cultura della Prevenzione come metodo di vita, sarà caratterizzata dalle consuete visite preventive di controllo gratuite, agli iscritti, prenotando al numero telefonico 0165 31331 oppure a info@legatumoriaosta.it

Come di consueto, presso la sede dell’Associazione LILT Valle d’Aosta, nel corso di tutta lasettimana, verranno proposte bottiglie di olio EVO 100% italiano con Logo LILT, le cui offerteandranno a finanziare le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

LE VISITE SARANNO ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE E FINO ALNUMERO MASSIMO DI DISPONIBILITÀ IN ORDINE DI PRENOTAZIONE.