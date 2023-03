L’obiettivo della conferenza consiste nell’analizzare le ragioni dell’autonomia moderna della Valle d’Aosta. In particolare, si vuole esaminare come l’autonomia speciale, garantita dallo Statuto del 1948, pur essendo stata concessa in un particolare contesto storico-politico, abbia radici più profonde nella storia della Valle d’Aosta, dove l’autogoverno è stato rivendicato e attuato con determinazione fin dal Medioevo.

L’autonomia valdostana, dunque, non rappresenta solamente un fatto contingente del Secondo dopoguerra, ma si inserisce in un percorso storico costante e coerente. Tuttavia, per molti valdostani, l’errore più comune consiste nell’ignorare le ragioni della propria specificità, tanto che il rischio è quello non solo di perdere il particolare sistema amministrativo, ma anche di non preservare più l’identità culturale e linguistica di questa terra, l’”ame du pays”.

Da qui la domanda presentata nel titolo della conferenza: Che senso ha l’autonomia della Valle d’Aosta?