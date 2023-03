Aumento dei tassi: le conseguenze per i consumatori

Complessivamente, il tasso di interesse della BCE è stato aumentato di cinque volte dalla scorsa estate ed è ora al 3%. Anche l'Euribor (6M) (parametro base per molti prestiti variabili) è in forte aumento: dallo 0,238% di luglio all'attuale 3,311% (al 1° marzo 2023).

Da verificare la clausola sugli interessi: specifica esattamente quale rettifica avviene e quando. Utilizzando queste informazioni, puoi quindi utilizzare un calcolatore (ad es. https://www.zinsen-berechner.de/kreditrechner.php ) per verificare in che modo l'aumento influirà sul tuo prestito. Un esempio di questo: