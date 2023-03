Approvato elenco prezzi regionale per l’esecuzione di opere pubbliche per l’anno 2023

Sono molto soddisfatto - dichiara l’Assessore Davide Sapinet – perché con l’atto adottato oggi dalla Giunta continua il percorso di aggiornamento dell’elenco prezzi, iniziato nel 2021, per l’esecuzione delle opere pubbliche, a cui questo Governo regionale presta molta attenzione. Grazie al celere lavoro svolto si è giunti a questa approvazione in anticipo rispetto al termine del 31 marzo 2023 fissato dalla legge finanziaria dello Stato, permettendo in tal modo ai vari soggetti interessati alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, di disporre tempestivamente di un documento aggiornato.”

I lavori sono stati condivisi con la Consulta dei Lavori pubblici e con i rappresentanti delle imprese e dei professionisti ed ha coinvolto anche le strutture dell’Amministrazione regionale interessate dall’esecuzione di lavori pubblici.

Questo aggiornamento è stato svolto redigendo analisi prezzi, svolgendo indagini di mercato e proseguendo nell’aggiornando, in particolare, delle voci relative alle sezioni dedicate alle tubazioni ed agli impianti. L’attività di aggiornamento non termina oggi, ma proseguirà nei prossimi mesi considerando che il settore delle costruzioni è sottoposto ad una continua evoluzione tecnologica.

“L’aggiornamento dell’elenco prezzi - prosegue l’Assessore Sapinet - è un atto molto atteso da tutti gli operatori del settore delle opere pubbliche (professionisti ed imprese) che consentirà all’Amministrazione regionale di essere coerente con disposizioni di legge, sia nazionale che regionale. Questo aggiornamento farà da riferimento per tutti per tutti i progetti la cui approvazione interverrà successivamente al 31 marzo 2023.”

“La revisione dell’intero complesso del prezzario - conclude l’Assessore Sapinet - trattandosi di un’attività articolata che coinvolge diversi soggetti operanti nel settore delle opere pubbliche, avviata in questi anni, che richiede un notevole impegno, specifici approfondimenti e valutazioni, proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di aggiornare ed integrare progressivamente e con continuità questo importante documento”.