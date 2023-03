Il MAV diventa laboratorio sperimentale del progetto MEDIA

Nel mese di marzo il MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione diventa laboratorio sperimentale del progetto regionale “MEDIA – Museo Emozionale DIgitale multimediale Avanzato” a cura del Politecnico di Torino, dell’Università della Valle d'Aosta e di Core Informatica.

Questo progetto nasce in risposta al Bando “Aggregazioni R&S” promosso dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta con l’obiettivo di realizzare, da un lato, una piattaforma web multicanale destinata agli operatori culturali in grado di offrire servizi ad alto contenuto tecnologico, e, dall’altro, un’applicazione mobile che funga da guida multimediale avanzata per spazi culturali.

L’idea progettuale si fonda su una ricerca interdisciplinare volta ad ampliare le dimensioni dei servizi culturali grazie all’utilizzo di una tecnologia innovativa basata sull’osservazione dei visitatori e sull’analisi delle loro reazioni emotive tramite approcci di video-analisi su reti neurali e tecniche di studio applicate all’elaborazione di segnali elettrici raccolti da caschetti elettroencefalografici.

Il progetto si propone di arricchire il patrimonio informativo per migliorare le analisi e contribuire al processo di supporto alle decisioni tramite la progettazione di un sistema di rappresentazione della conoscenza, appositamente sviluppato per la valorizzazione dei beni culturali, che integra i più aggiornati standard catalografici europei. Il progetto si pone altresì l’obiettivo di offrire ai fruitori degli spazi museali la possibilità di vivere un’esperienza coinvolgente e personalizzata aumentando il grado di soddisfazione del visitatore e, conseguentemente, l’attrattività del museo. Il MAV e i suoi patrimoni sono stati scelti quali oggetto di analisi e sperimentazione.

Nelle giornate del 14, 15, 16, 18 e 19 marzo 2023 dalle 10 alle 17 il MAV ospiterà quindi delle giornate-esperimento nelle quali i visitatori sono invitati a sottoporsi ad un test di analisi emotiva di fronte alle opere esposte con questionari, acquisizione di espressioni facciali mediante una camera RGB-D e rilevazione di dati EGG attraverso un caschetto che registra la regolare attività elettrica cerebrale. L’incrocio di questi dati acquisiti durante l'esperienza servirà ad addestrare un metodo di apprendimento automatico e saranno analizzati, in forma anonima, per fornire un confronto e valutare il diverso grado di coinvolgimento dei visitatori. Questo permetterà al gruppo di professionisti che vi lavorano di proseguire in questo importante progetto tra cultura e tecnologia.

Chiunque avesse voglia di prendere parte all’esperimento è il benvenuto. Per una migliore organizzazione si consiglia di prenotare l’orario nel quale si desidera svolgere il test al numero 0165 1835120.