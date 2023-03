la Giunta Regionale ha approvato, nella seduta odierna, l’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione del Progetto Bandiera “Potenziamento della capacita digitale della Pubblica Amministrazione regionale” e il Piano operativo che dettaglia le attività, le modalità, i tempi e i costi del progetto.

Il progetto, finanziato con risorse a valere del Piano nazionale complementare (PNC), ha l’obiettivo di attuare la transizione della pubblica amministrazione regionale verso servizi digitali rivolti ai cittadini e alle imprese e prevede che siano definite le modalità e gli strumenti con i quali erogare i servizi digitali (le cosiddette piattaforme abilitanti) oltre che iniziare ad implementare servizi digitali specifici nei diversi settori dell’ambiente, dell’edilizia, dell’erogazione di contributi e dei contratti pubblici.

Una linea di intervento specifica prevede che siano implementate competenze e capacità tecniche da parte dell’Amministrazione regionale nell’ambito della gestione dei dati (i cosiddetti big data) anche sperimentando l’introduzione dell’Intelligenza artificiale per l’analisi dei dati stessi e l’erogazione dei servizi, negli ambiti dell’ambiente e del territorio e dei contratti pubblici.

“Ottimo il lavoro svolto sino ad ora, afferma l’Assessore Luciano Caveri, e adesso prendo in mano questo dossier in un settore cruciale. Ci sono fondi PNRR, ma anche fondi comunitari su queste medesime materie. Dobbiamo cavalcare senza paura la rivoluzione digitale sotto le sue diverse forme. “

Il progetto Bandiera si affianca ai progetti regionali in materia di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA a valere sul PNRR e agli interventi di digitalizzazione degli enti locali in corso e di prossima realizzazione, come quelli in ambito scolastico, sanitario e della cultura.

“Si tratta di un importante risultato, sottolinea l’Assessore Carlo Marzi, tenuto conto del ruolo strategico attribuito ai progetti bandiera nell’ambito del PNRR, che costituisce un’ulteriore impulso al piano che la Regione ha avviato per lo sviluppo dei servizi digitali e il potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione”.

La vera sfida sarà quella di sfruttare in un’ottica di complementarietà le numerose risorse messe a disposizione dai diversi canali di finanziamento (PNRR, PNC, Fondi strutturali, …), cercando non solo di spendere le risorse messe a disposizione, ma di realizzare la semplificazione amministrativa sempre più necessaria nei rapporti tra Amministrazione pubblica e cittadini e imprese.