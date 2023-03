Auto a gas si incendia in autostrada

La squadra professionista dei vigili del fuoco di Courmayeur è intervenuta per l’ incendio di un autovettura alimentata a gas in autostrada, sulla A 5 Aosta-Courmayeur, in direzione Aosta all’altezza del galleria di Dolonne.

L’incendio a coinvolto una singola vettura, le cause sono in via di accertamento; nessuna persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e il personale autostradale RAV.

L’accesso in autostrada è stato temporalmente chiuso per consentire la rimozione del veicolo e il ripristino delle condizioni di sicurezza.