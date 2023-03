Marco Sorbara racconta la sua odissea ai ragazzi delle scuole

"Vorrei che incontrassi i ragazzi delle scuole medie per una breve testimonianza sulla tua storia". E' l'invito che don Paolo, della parrocchia di Santa Giulia di Torino, ha rivolto a Marco Sorbara, vittima di ordinaria malagiustizia che l'ex consigliere regionale ha accolto molto volentieri.

L'ex consigliere regionale della Valle d'Aosta, è stato assolto definitivamente dalla Cassazione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa dopo 909 giorni in custodia cautelare, condannato in primo grado assolto in appello e poi dalla Suprema Corte.

Marco Sorbara ai Fatti Vostri

Don Paolo spiega che in queste settimane ha trattato con i ragazzi il tema dell’accettazione di se stessi, dei propri limiti, dell’autostima. "Mi ha impressionato - sottolinea il sacerdote - vedere quanto i giovani, anzi, i giovanissimi, vivano fin da adesso una mancanza di stima nei loro confronti. Pensano di essere sbagliati, di non valere nulla, di non essere dei buoni figli o dei buoni amici. Io ho parlato loro del perdono di Dio, dell’abbraccio di misericordia di Dio alla nostra vita. Di quanto sia necessario trovare l’abbraccio di Dio nella nostra vita, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Anche se non lo sentiamo, questo non vuol dire che non sia così. Ho letto loro la parabola del figliol prodigo e di come il padre lo abbracci al suo ritorno".

Continua ancora don Paolo: "Ecco, vorrei che tu raccontassi, nella tua vicenda, di come hai sentito l’abbraccio di Dio alla tua vita e di come questo ti abbia aiutato ad abbracciarti con maggiore amore, a volerti bene".

Marco Sorbara è impegnato nell'incontrare i giovani per spiega come ha saputo reggere ad una inchiesta che ha distrutto la sua famiglia.