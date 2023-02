Un gruppo di 22 persone, infatti, è stato invitato all’apertura del 150° Carnevale di Nizza nei giorni dal 10 al 12 febbraio. Subito dopo 8 persone sono ripartite per partecipare per il 40° anno, al Carnevale di Venezia e, una volta rientrate, altre 22 persone del gruppo sono tornate per la chiusura del Carnevale di Nizza, dove sono state molto apprezzate.