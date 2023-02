Tragedia di Cutro: Si rimane attoniti e impietriti davanti a un evento del genere

Nella giornata di ieri, 26 febbraio, alle prime luci di un'alba livida si è consumata l'ennesima tragedia del mare: un barcone sovraccaricato di esseri umani, stipati invece come sacchi di rifiuti, con a bordo tanti bambini e donne, si è spezzato in due, sgretolandosi quasi, in balia di una mareggiata furiosa in prossimità di Steccato di Cutro.

Tante vittime, e il numero sembra destinato a impennarsi. I migranti percorrevano quella che viene definita "la rotta turca" e provenivano da paesi tragicamente caratterizzati da difficoltà di vita inenarrabili: Iran, Siria, Afghanistan... Hanno trovato la morte, mentre sognavano un futuro migliore.

Si rimane attoniti e impietriti davanti a un evento del genere; non bastano le parole per raccontare tante vite spezzate e sogni infranti. Resta solo il desiderio di rivolgere come Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani un appello in nome della solidarietà a tutte le comunità internazionali e alle nostre istituzioni perché non si debba più assistere a eventi così orribili e indegni della nostra civiltà.