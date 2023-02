I Vigili del Fuoco Volontari di Quart a scuola di DAE

Il progetto, sostenuto e fortemente voluto dall’associazione vigili del fuoco volontari di Quart ONLUS, é stato possibile realizzarlo grazie alla disponibilità dell’associazione “Les Amis du Coeur du Val d’Aoste”.

Il DAE è stato donato al distaccamento, con un importante contributo economico de Les Amis du Coeur, dall'associazione vigili del fuoco volontari di Quart, per il tramite dei proventi del 5x1000 degli anni 2019 e 2020, mentre il corso di abilitazione è stato fornito gratuitamente da Les Amis di Coeur du Val d'Aoste che ringraziamo sentitamente.

Il volere dell’ODV VVF QUART era appunto quello di dotare il distaccamento e i mezzi in dotazione di un presidio salvavita, oggi più che mani fondamentale ed essenziale per fare la differenza in caso di morte cardiaca improvvisa, il tutto nell’ottica di vicinanza alla popolazione e di presenza capillare sul territorio.

Con l’occasione il distaccamento tutto e l’ODV VVF Quart ringrazia sentitamente per la generosa disponibilità l’associazione “Les Amis du Coeur du Val d’Aoste” e gli istruttori presenti.