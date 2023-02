Poco dopo le 7 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale autonomo nel comune di Roisan. Il conducente di un fuoristrada, per cause da definire, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltatoi e invasocosì la sede stradale. Una sola persona a bordo presa in carico dal 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.