Francesismi nel dialetto agrigentino

La serata è organizzata dalla Fondation Chanoux con il supporto dell'Alliance Françcaise, del Comité des traditions Valdôtaines, del centre d'études francoprovencales e della biblioteca regionale della Valle d'Aosta, e vedrà l'autore Vincenzo Castellano dialogare con Christiane Dunoyer.

Marco Gheller, presidente della Fondation Chanoux introdurrà invece la serata. "Siamo molto felici - commenta Marco Gheller - di avere ospite l'amico Vincenzo Castellano, il suo è un lavoro estremamente interessante,curioso,colorato e pieno di spunti, soprattutto per una comunità francofona come la nostra. Come Fondation siamo poi molto contenti di essere riusciti ad organizzare questa presentazione, soprattutto perché si tratta di un'iniziativa plurale che vede coinvolte numerose realtà culturali valdostane e l'augurio è che,sempre più spesso, questo tipo di iniziative vedano coinvolte soggetti diversi".