Sportello Digitale Grand-Paradis, al via la seconda fase di sperimentazione

Al fine di favorire ulteriormente l’avvicinamento della popolazione al mondo digitale, è prevista un’espansione dell’attività dello Sportello attraverso l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale, sempre presso le sedi delle biblioteche coinvolte nel progetto.

Le lezioni saranno proposte indicativamente nei mesi di aprile e maggio; il programma completo, con le date e le modalità di partecipazione, sarà reso noto nelle prossime settimane.

Dopo tre mesi dall’avvio dell’attività, a partire dal 20 febbraio 2023 è iniziata la seconda fase di sperimentazione dello Sportello Digitale Grand-Paradis, il servizio di facilitazione digitale realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “SEROI+ Smart Villages”, grazie alla collaborazione tra il GAL Valle d’Aosta e l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, e al supporto tecnico di Poliedra – Politecnico di Milano.



Il servizio, già attivo presso le biblioteche di Avise, Aymavilles e Sarre dal 21 novembre scorso, è stato ora reso operativo anche presso le sedi delle biblioteche di Rhêmes-Saint-Georges e Cogne con ulteriori due appuntamenti settimanali.



Lo Sportello Digitale Grand-Paradis sarà quindi disponibile nei seguenti giorni e orari:

• Biblioteca di Avise – Fraz. Runaz, 57, 11010 Avise (AO) – tel. 0165 91172 – lunedì dalle 16.00

alle 18.00

• Biblioteca di Rhêmes-Saint-Georges – Fraz. Vieux, 1, 11010 Rhêmes-Saint-Georges (AO) – tel.

0165-907634 – martedì dalle 10.00 alle 12.00

• Biblioteca di Aymavilles – Frazione Chef Lieu, 27, 11010 Aymavilles (AO) – tel. 0165 923826

– mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

• Biblioteca di Cogne – Rue Bourgeois, 28, 11012 Cogne (AO) – tel. 0165-74021 – giovedì dalle

15.15 alle 17.15

• Biblioteca di Sarre – Frazione Saint Maurice, 164, 11010 Sarre (AO) – tel. 0165 257818

– venerdì dalle 14.30 alle 16.30



Per accedere al servizio è richiesta la prenotazione, telefonicamente ai contatti delle biblioteche, oppure inviando una mail all’indirizzo sportellodigitale@grandparadis.it.



Considerato il notevole successo riscosso nel primo periodo di attività, con un alto numero di accessi (circa 100 in tre mesi) e un elevato livello di gradimento da parte degli utenti, la sperimentazione dello Sportello proseguirà fino alla fine del mese di maggio.

Il servizio, totalmente gratuito, è curato da un facilitatore digitale a disposizione degli utenti per offrire supporto nell’utilizzo dei servizi pubblici online (a titolo esemplificativo creazione SPID, prenotazione visite mediche e accesso al FSE, iscrizione a istituti scolastici). Grazie all’assistenza ricevuta, molti utenti hanno trovato una soluzione a problematiche quotidiane difficilmente risolvibili in autonomia, approcciandosi per la prima volta ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e incrementando così le proprie competenze digitali.



Per maggiori informazioni: www.gal.vda.it