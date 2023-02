Il mercoledì delle Ceneri: cos'è, quando inizia e qual è il significato

Il mercoledì avanti la domenica I di Quaresima i fedeli, ricevendo le ceneri, entrano nel tempo della purificazione dell’anima.

Con questo segno penitenziale, sorto dalla tradizione biblica, viene espressa la condizione dell’uomo peccatore, che confessa esternamente la sua colpa davanti a Dio ed esprime così la volontà di una conversione interiore, nella speranza che il Signore sia misericordioso verso di lui. Questo cammino raggiungerà la sua meta nella celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (confessione).

Indicazioni sul digiuno e l’astinenza

Tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza (dal canone 1249). La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera. La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che sono da considerarsi particolarmente ricercati e costosi.

Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore.

L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli venerdì di Quaresima. Sono tenuti alla legge del digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato e alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto i 14 anni. Sono dispensate dagli obblighi le persone che hanno gravi problemi di salute.

I bambini, gli anziani e le donne in gravidanza possono evitare di seguire l'astinenza, ma attenersi a un "fioretto", ovvero una piccola rinuncia a qualcosa che solitamente si fa, si mangia o si ottiene.

Mercoledì delle ceneri: origini e significato religioso

Quali sono le origini del Mercoledì delle Ceneri? Secondo la Chiesa cattolica, le origini di questa data, che segna l'inizio della Quaresima, sono da rintracciare nel rito della penitenza.

Tale rito avrebbe accompagnato i fedeli nel corso dei successivi 40 giorni di Quaresima, per arrivare alla purificazione dai peccati al giorno del Giovedì Santo.

Viene chiamato Mercoledì "delle ceneri" in riferimento ai sacerdoti che bruciavano i rami di ulivo benedetti l'anno precedente nella giornata della Domenica delle Palme.

Dalla cenere che ottenevano, cospargevano il capo dei fedeli recitando:

Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai.

In questo rito religioso la cenere simboleggia il pentimento dalle azioni malvagie.