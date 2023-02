Ucraina, ad un anno dalla guerra i vescovi chiedono preghiera e digiuno per la pace

A pochi giorni dal primo anniversario dell'invasione delle truppe russe, i vescovi dell'Ucraina hanno chiesto ai fedeli cattolici di pregare Dio per la pace con la preghiera e praticando penitenza e digiuno in Quaresima.

"Il cammino per riportare la pace in Ucraina, e nei nostri cuori, non sarà facile, ma sarà salvifico per tutti noi". Così dicono i vescovi ucraini nel loro messaggio per la Quaresima 2023, letto nelle chiese del Paese questa domenica, 19 febbraio.

I Vescovi ricordano anche che venerdì 24 febbraio segnerà un anno dall'invasione delle truppe russe in Ucraina, e proprio quella giornata hanno deciso di fare una giornata di preghiera e digiuno per la pace.

In quel giorno sarà celebrata una Messa nel Santuario di Nostra Signora di Berdychiv, che sarà presieduta dal Nunzio Apostolico in Ucraina, Mons. Visvaldas Kulbokas. I vescovi chiedono ai fedeli che non possono partecipare di pregare per la pace nelle loro case e con le loro comunità.

L'episcopato ucraino ha incoraggiato le persone a intraprendere un digiuno rigoroso non solo il mercoledì delle ceneri e l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina, il prossimo 24. “Vi incoraggiamo a osservare lo stesso digiuno rigoroso tutti i mercoledì e i venerdì durante la Quaresima. Crediamo che il nostro Padre celeste ascolterà la preghiera sincera che offriamo con perseveranza”, hanno sottolineato i vescovi.

I vescovi hanno anche ricordato la consacrazione della Russia e dell'Ucraina da parte di Papa Francesco al Cuore Immacolato di Maria il 25 marzo 2022. "Una settimana dopo, le forze d'invasione si sono ritirate dalla parte settentrionale dell'Ucraina", hanno detto.

Anche l'arcivescovo Stanisław Gądecki, presidente della Conferenza episcopale polacca, ha invitato alla preghiera nel primo anniversario della guerra in Ucraina e al sostegno materiale per le persone colpite.

"Per questo faccio appello ai Vescovi, ai sacerdoti, alle persone di vita consacrata e a tutti i fedeli laici, chiedendo loro di organizzare una colletta al termine di ogni Santa Messa di venerdì 24 e domenica 26 febbraio per aiutare le vittime della guerra, Attraverso Caritas Polonia, il denaro sarà destinato ad aiutare le vittime della guerra", ha detto Gądecki.