Perché la fede nuziale si indossa sull'anulare?

Su quale dito si porta la fede nuziale? Padre Francisco Javier "Patxi" Bronchalo, della diocesi spagnola di Getafe, ha riflettuto sul significato e l'importanza di usarlo sull'anulare, che può essere considerato "il dito debole", perché "non può nemmeno stare in piedi da solo".

Un articolo di ACI prensa raccoglie le dichiarazioni del sacerdote su questo tema. Attraverso Twitter, padre Bronchalo ha sottolineato che mentre altre dita possono avere vari usi, come indicare che tutto va bene o puntare, "l'anulare è inutile. Bene... Serve a uno scopo".

Quel dito, ha sottolineato, serve "agli sposi per indossare gli anelli che vengono consegnati il giorno delle nozze. E perché su questo dito? Perché è il dito debole! Non riesce nemmeno ad alzarsi da solo. Infatti 'anulare' ha a che fare etimologicamente con 'annullato'".

Il sacerdote spagnolo ha detto che "le fedi nuziali sono messe su quel dito in modo che gli sposi non dimentichino che è nella debolezza che hanno più bisogno di amarsi. È lì che tutti abbiamo bisogno di essere amati".

"Chi ci ama per le nostre miserie, per le nostre debolezze, per i nostri difetti? Solo quelli che ci amano davvero", ha detto. Bronchalo ha sottolineato che "il matrimonio è per la vita, quindi è molto serio. Amare se stessi per tutta la vita richiede di imparare ad amare l'altro nella debolezza".

Il sacerdote ha sottolineato che "amare è imparare a ricevere l'altro e imparare a donarsi perché l'altro ti accolga. Nella forza e nella debolezza. Quando questo accade, le cose vanno bene. Quando una delle parti fallisce, le cose si complicano".

"Mi piace dire ai mariti che quando hanno una difficoltà ed è difficile per loro amarsi, di guardare l'anello. E che quando c'è un problema, chiedere perdono (pronunciando la parola) e baciarsi anche l'anulare con l'anello in segno di venerazione e amore", ha detto. (fonte aci stampa)