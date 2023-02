Gioca con noi al FantaSanremo: sfida la redazione di SanremoNews.it!

Un' geniale che, in meno di 3 anni, ha conquistato tutta Italia e, soprattutto, tutti gli amanti del Festival di Sanremo. Parliamo del FantaSanremo, gioco nato nel 2020 in un bar delle Marche, nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo, da un gruppo di amici. Il fantasy-game che ha avuto un successo incredibile in pochissimo tempo: il primo anno raccolse 47 iscritti; oggi, alla sua quarta edizione, sono più di due milioni e mezzo le squadre registrate.

Il gioco è gratuito e basta registrarsi su https://fantasanremo.com/.

Come? Facilissimo. Con il proprio account Google, oppure con il proprio account Facebook, oppure semplicemente registrando una mail e una password. È possibile iscriversi per giocare fino alle 23.59 di domani, lunedì 06 febbraio 2023.

COME SI PARTECIPA

Una volta pronto il proprio account, la prima cosa da fare è creare una squadra per la “Lega Mondiale”, ovvero quella ufficiale di FantaSanremo (il premio in palio? La “gloria eterna”). La propria squadra deve avere 5 cantanti, di cui uno verrà scelto come capitano. Come moneta di acquisto dei cantanti si usano i “baudi” (ovviamente in onore del grande Pippo Baudo) e se ne hanno a disposizione 100: ogni cantante ha un valore in baudi e quindi bisogna calibrare bene le proprie scelte per restare nel budget. Qualche esempio? Ultimo costa 27, Marco Mengoni e Giorgia 25, Elodie 24… Chiaramente, si sforerebbe il budget puntando solo i “big”, quindi l’abilità starà proprio nell’equilibrare la propria squadra tra certezze e scommesse.

La classifica viene poi stilata grazie ai punti che i cantanti scelti accumulano o perdono, con un sistema di bonus e malus. Si parte dai piazzamenti in classifica e si prosegue con iniziative… particolari (come il “bonus Dargen”: 5 punti a chi indossa occhiali da sole; o il “bonus Maracaibo”: 30 punti se il pubblico all’Ariston parte con il trenino. Ce ne sono poi anche di più curiosi, piccanti, assurdi...). Attenzione però perché i cantanti potrebbero anche far perdere punti, per esempio indossando un cappello (-5 punti) o cadendo sulla scalinata (-50).

I bonus e malus sono tanti, geniali e anche un po’ assurdi. Potete leggerli tutti al seguente link: https://app.fantasanremo.com/regolamento

GIOCA CON NOI NELLA LEGA DI SANREMONEWS.IT

Con un singolo account è possibile iscriversi fino a un massimo di 5 leghe, quindi altre 4 oltre alla “Lega Mondiale”. L’invito è quello anzitutto di giocare insieme a noi: abbiamo creato il campionato di SanremoNews.it, il primo giornale del gruppo editoriale di cui fa parte anche il nostro quotidiano, con cui raccontiamo il Festival da 23 anni a questa parte.

E allora, sei pronto a giocare? Cerca all'interno di https://app.fantasanremo.com/leagues la lega "SanremoNews.it" oppure, ancora più facile, CLICCA QUI per iscriverti al nostro campionato e sfidare le nostre redazioni!