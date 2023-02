INCIDENTE IN BICI, MUORE PROFESSORE ÉCOLE HÔTELIÈRE

Stava rientrando da un'escursione al Col du Joux quando, in prossimità di un dosso, ha perso il controllo della sua bicicletta, sbattendo violentemente sull'asfalto. Nell'incidente, avvenuto ieri sera intorno alle 22 sopra Saint-Vincent, ha perso la vita Victor Vicquery, 44 anni, professore di sala dell'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste di Châtillon.



A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di escursione che, dopo la cena, avevano scelto di rientrare in auto. Vicquéry aveva optato per la bicicletta. Sul posto è intervenuto il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.