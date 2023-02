Mondo cooperativistico valdostano in lutto per morte persidente Marco Fosson

Per tantissimi anni Fosson ha fatto parte degli organi della Fédération, prima come Presidente del Collegio sindacale ed in seguito, fino al 2020, come Revisore unico dei conti.

Presidente in carica dell’Irecoop sin dal 2001, è stato, nel corso del suo lungo mandato, l’animatore nelle scuole valdostane di ogni ordine e grado nella diffusione dei principi dell’impresa cooperativa, attraverso la costituzione di numerose cooperative scolastiche.

Arrivato all’Irecoop nel 1987, fin dall’inizio si è dedicato all’educazione cooperativa, sensibilizzando inizialmente gli studenti delle scuole superiori al mondo della cooperazione e alle problematiche gestionali, organizzando conferenze sull’origine e lo sviluppo della Cooperazione in Valle D’Aosta, in Italia e nel Mondo e redigendo cenni sulla Legislazione Cooperativa.

Fosson, insegnante dell’istituto Manzetti, era da pochissimi anni in pensione ma, nonostante fosse il momento per dedicarsi ai propri interessi ed affetti, non trascurava di collaborare con il nostro entein qualità di Presidente. La sua inconfondibile risata era rassicurante anche perché, grazie alla sua indubbia esperienza,riusciva sempre a risolvere i problemi che quotidianamente si presentano nel mondo del lavoro.

Professore molto conosciuto ed animatore del mondo della cooperazione, Fosson era riuscito a creare l’importante collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro che ancora oggi si dimostra lo strumento essenziale per rafforzare l’alternanza scuola/lavoro grazie anche agli stage che vengono effettuati presso l’Irecoop.

La Fédération e l’Irecoop VdA perdono, oltre ad un amico, anche un punto di riferimento solido edautorevole al servizio della cooperazione.