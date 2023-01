LEGALITA’ E BULLISMO

Venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 17:30 presso la sede della Federata “San Michele Arcangelo” FIDAS in via Lucat 2/A ad Aosta, il Coordinamento dei Giovani Volontari e Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta invitano famiglie e giovani a partecipare all’incontro “Legalità e Bullismo”, ospite dell’appuntamento è Lorenzo Chiodo, Presidente della XX Delegazione dell’International Police Association. “Abbiamo scelto di affrontare questo tema” – afferma Giuseppe Grassi presidente valdostano della FIDAS – “per ascoltare i giovani, fornire loro la possibilità di approfondire alcuni aspetti del fenomeno, invitarli a parlarne, imparare a proteggersi ma anche a non diventare uno di loro.

Fare a botte con un compagno, lascia “segni” che presumibilmente la società è in grado di vedere, mentre la prepotenza, l’intimidazione, l’arroganza, l’aggressività e altri inqualificabili atteggiamenti “senza volto” non possono e non devono rimanere celati.

Come donatori di sangue ci impegniamo nel nostro piccolo a diffondere una coscienza civica e auspichiamo con questi appuntamenti la promozione di momenti di confronto utili per tendere la mano verso chi subisce molestie verbali, aggressioni fisiche e forme più o meno subdole tali da provocare tanto disagio”. E’ noto che i principali atti di bullismo percepiti riguardano le caratteristiche personali. L’origine straniera, l’orientamento sessuale, il bullismo predatorio (ad esempio furti ricorrenti ai danni di una stessa persona), la disabilità, il culto religioso, il modo di vestirsi e tanti altri aspetti che celano rabbia e forme di insicurezza dei giovani.

Da qui una drammatica e lunga la lista di giovani che sono rimasti vittime di atti di bullismo, di cyberbullismo e del sexting, azioni che possono provocare effetti devastanti sulla psiche delle vittime soprattutto quelle più giovani, spingendole addirittura a togliersi la vita.

Animati da questo proposito culturale e di confronto, i Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta, ringraziano la XX Delegazione IPA Valle d’Aosta e Vi aspettano numerosi. Per info e adesioni 338 7925709 – www.fidasvda.it Per diventare donatore di sangue della FIDAS Valle d’Aosta puoi aderire scaricando il QR CODE, dal sito internet www.fidasvda.it o attraverso WhathApp 338/7925709, oppure da Facebook – Instagram – Twitter - LinkedIn –