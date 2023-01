Come cambia la famiglia quando un bambino viene adottato? Come si modificano relazioni,equilibri, ruoli? Come si sentono nonni, nonne, zii, zie, cugini e cugini? Quando un bambinoviene accolto in una nuova famiglia diventa figlio, ma anche fratello, nipote, cugino: l’interafamiglia si prepara a costruire un legame con il nuovo arrivato.

Di questo e di altro si parlerà nell’incontro “Conoscere l’adozione: nonni, zii e cugininell’adozione”, organizzato da A.G.A.pe – Associazione Genitori Adottivi per esempio Valled’Aosta – e che si terrà sabato 28 gennaio alle ore 17 presso la sala polivalente (ex latteria)di Variney.

Interverranno Milena Dalcerri, Sonia Negri e Anna Colombo, autrici del libro “Nonniadottivi, mente e cuore per una relazione speciale” (Franco Angeli Editore)L’incontro è aperto a nonni, zii e genitori adottivi e a chi si prepara ad esserlo.