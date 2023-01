Le donne muovono le montagne – guardare non è vedere

Nella suggestiva cornice di Skyway Monte Bianco, a Courmayeur, è stata ripercorsa la vita di sei donne che hanno contribuito a “scrivere” la storia della Valle d’Aosta: Eugénie Martinet, Una Cameron, Maria Ida Viglino, Ida Désandré, Aurora Vuillerminaz e Anaïs Ronc Desaymonet.

L’Assessore Luciano Caveri e le ospiti presenti in sala – Daniela Bernini, Ornella Badery e Marina Fey – hanno messo in luce le peculiarità che hanno contraddistinto l’esistenza di queste personalità, che con tenacia e impegno hanno dimostrato, ognuna a modo loro, il profondo amore per la Valle d’Aosta.

La narrazione è stata accompagnata da una serie di brani di autori italiani e internazionali proposti da Andrea Damarco e Alexine Dayné della compagnia teatrale Replicante teatro.

Al termine dell’iniziativa l’Assessore Caveri ha sottolineato che “l’appuntamento è stato l’occasione per mantenere vivo il ricordo di sei grandi donne che hanno segnato, insieme a tante altre, la storia della nostra Regione. Oggi più che mai è importante fare memoria degli avvenimenti legati al passato, tra cui quelli che hanno caratterizzato gli anni della guerra, affinché possano essere da monito per le nuove generazioni”.

L’evento è stato realizzato dal Dipartimento politiche strutturali e affari europei a conclusione del ciclo di incontri organizzati per celebrare la Giornata internazionale della montagna 2022 e ha visto la collaborazione dell’Istituto storico e della resistenza della società contemporanea in Valle d’Aosta.