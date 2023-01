Incendio camino a Hone

Ancora un intervento per incendio camino nella giornata di oggi. Verso le ore 17,30, nel comune di Hone, la prima partenza del comando di Aosta e i volontari locali sono intervenuti per risolvere un incendio camino che si era già propagato nell’isolante del tetto e che ha coinvolto anche una parte di un trave. Fortunatamente i danni sono stati contenuti grazie al rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco allertati in tempo.