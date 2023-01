Poco prima delle 13, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta sulla SS 26, poco dopo l’abitato di Nus, per un incidente stradale autonomo. Per cause ancora da chiarire, una vettura si è ribaltata dopo aver urtato un muretto. Il conducente è stato preso in carico dal servizio sanitario. Sul posto anche l’arma dei Carabinieri.