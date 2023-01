Ha preso servizio in nuovo Questore di Aosta

"Conosco poco la Valle d'Aosta, ci sono stato in passato per motivi di lavoro. Scoprirò questo territorio stupendo e bellissimo appena ne avrò la possibilità". Il nuovo questore di Aosta, Carlo Musti, è in Valle da appena 24 ore. Ha preso servizio ieri, ricevendo il testimone da Ivo Morelli, ora alla guida della questura di Piacenza. Musti, che prima di arrivare nella regione alpina era a capo del compartimento di Polizia ferroviaria di Verona, Trento e Bolzano, ha incontrato i giornalisti questa mattina in questura, durante una conferenza stampa. "Il mio primo obiettivo- spiega- è valorizzare la prevenzione e il controllo del territorio. Solo attraverso una conoscenza capillare si può attuare un vero e proprio controllo, grazie anche al patrimonio di informazioni acquisito sia dalle forze dell'ordine che da cittadini, enti e istituzioni". E aggiunge: "Dobbiamo sapere più cose possibili del nostro territorio e delle sue criticità, altrimenti il lavoro risulterebbe mutilato".

Il nuovo questore, che ha già incontrato il presidente della Regione Erik Lavevaz, del Consiglio Valle Alberto Bertin e il sindaco di Aosta Gianni Nuti, si è preso l'impegno "di incontrare tutti i sindaci" dei 74 Comuni valdostani "per fare il focus su determinate criticità del territorio e rendermi conto di che cosa succede nei Comuni, alcuni anche molto piccoli". Per Musti, "il confronto servirà a dare sicurezza a tutti quanti".

Altra priorità riguarda l'attenzione al personale dipendente, che tra dicembre e gennaio si è arrichito di otto agenti in prova e due effettivi: "Il questore è anche un comandante di uomini- spiega- e l'attenzione del questore nei confronti del personale deve essere massima. È importante migliorare le condizioni di lavoro per fare lavorare al meglio i nostri dipendenti".



E, pensando a queste prime ore di permanenza in Valle, conclude: "L'impressione è quella di un territorio eccezionale dal punto di vista paesaggistico in cui la qualità della vita è notevole. Ho trovato una bella squadra di colleghi preparati che conoscono le criticità e le dinamiche di questa realtà" e che "mi permetterà speriamo di ottenere buoni risultati".