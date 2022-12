Tutto pronto per i saldi invernali ma occhio alle fregature

Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori. Per l'anno in arrivo la data di inizio è il 5 gennaio 2023 per la maggior parte delle regioni; in Valle d'Aosta la stagione di saldi inzia il 3 gennaio 2023.

I saldi invernali 2023 hanno una data ufficiale d’inizio per ogni regione. Nonostante il periodo di grande incertezza, come ogni anno, mentre ci avviciniamo al Natale, in tantissimi si chiedono quando i prezzi di abbigliamento, elettrodomestici e altro si abbasseranno, in modo da cogliere al volo tutte le offerte. Ma l’attesa è finita: è stato pubblicato il calendario dei saldi invernali 2023. Una data che molti consumatori attendono per iniziare la corsa all’offerta migliore.

Quest'anno la stagione dei saldi estivi, dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio (-10%), ha recuperato nel mese di agosto. Secondo infatti le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia ha speso in media 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi.

Parlando sempre di sconti, a novembre è tornato anche il Black Friday, in una versione rafforzata. Il cosiddetto "venerdì nero" non è infatti durato una sola giornata, ma di un evento spalmato su più giorni. Da tempo i negozi si aggrappano a questa giorno per anticipare gli sconti e le offerte speciali. Quest'anno è addirittura durato fino al lunedì successivo, l'ormai noto anche in Italia Cyber Monday.

Nonostante il lungo periodo del Black Friday, rispetto al 2021 le vendite dei prodotti di moda hanno registrato a novembre un calo del 2,4%. La speranza è che i saldi invernali segnino una crescita degli acquisti.

Tranne alcune eccezioni, la gran parte delle regioni ha scelto di mantenere l’indirizzo della Conferenza delle Regioni del 2016. Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, in Valle il 3 gennaio 2023 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania).

Le regole per i saldi invernali del 2023 rese note da Confcommercio sono sostanzialmente le stesse dello scorso anno: i prezzi ribassati riguardano i prodotti invenduti di fine stagione. La durata massima dei saldi è – con qualche eccezione – di massimo 60 giorni. I negozianti, durante tutto questo periodo, dovranno esporre obbligatoriamente il prezzo iniziale, quello scontato e la percentuale di riduzione applicata. E’ vietato, infatti, fornire informazioni ingannevoli. A differenza di quanto si pensi, invece, non è obbligatorio permettere il cambio dopo l’acquisto.