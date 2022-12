Aosta: Il caro bollette Telcha all'esame del Consiglio comunale

Due giorni di seduta per discutere 34 tra delibere, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze. Altri due per approvare, a ridosso della fine dell'anno, le indennità degli amministratori e il bilancio di previsione 2023. Il Consiglio comunale di Aosta si riunisce tra Natale e Capodanno per una doppia seduta: è convocato in seduta ordinaria domani e mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30; in seduta di bilancio nelle giornate di giovedì e venerdì, con gli stessi orari.



Nella prima giornata, il Consiglio è chiamato a discutere della razionalizzazione delle partecipazioni comunali, del Piano delle alienazioni immobiliari, delle aliquote dell'Imu e della Tari, della proroga della convenzione per la polizia locale con il Comune di Sarre. Saranno poi discussioni due ordini del giorno: il primo, firmato dai tre capigruppo di maggioranza Fabio Protasoni (Progetto Civico Progressista), Laurent Dunoyeur (Union Valdôtaine) e Pietro Varisella (Alliance Valdôtaine) sul cibo sintetico e il sostegno alle produzioni locali; il secondo sottoscritto dagli stessi gruppi di sostegno alla protesta delle donne iraniane.



Tra le mozioni, la Lega chiede di rivedere con la Telcha Srl le tariffe del teleriscaldamento della città, viste le difficoltà di tante famiglie nel fronteggiare i costi e le bollette, e di rimuovere i vincoli che rendono abnormi i costi per un eventuale cambio di fornitura; Forza Italia chiede di sbloccare la situazione della pista ciclibile tra via Plan des Rives e via Roma, lungo il Buthier, per collegare l'Arco d'Augusto al parco Saumont; la Renaissance Valdôtaine, visto il Capodanno in piazza saltato quest'anno, invita la giunta a programmare gli eventi con maggior anticipo.

Fi chiede di tornare già dall'edizione 2023-2024 al Teatro Romano come sede del Marché Vert Noël, quest'anno nelle piazze Severino Caveri, San Giovanni XXIII e Pierre-Léonard Roncas, non ritenute all'altezza. La Rv chiede di ripristinare il maggior numero possibile di parcheggi lungo via Lys, vista la costruzione della pista ciclabile che ne ha eliminati un gran numero; chiede anche la rimozione della struttura del dehors dell'ex bar Master G, all'inizio di corso Battaglione Aosta, per favorire il passaggio dei pedoni sul marciapiede.



Con un'interrogazione, Fi chiede notizie sul licenziamento di una dirigente dell'Aps Spa, la municipalizzata che si occupa di farmacie, sosta, cimiteri e affissioni, prima sospesa e poi allontanata dall'azienda. Nelle giornate di giovedì e venerdì, saranno discussi il bilancio di previsione, l'aggiornamento del documento unico di programmazione e le indennità di funzione del sindaco, della vicesindaca, della giunta e dei consiglieri comunali.