Oggi il pranzo di Natale nelle scuole di Courmayeur

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo del Natale e tra gli studenti delle scuole di Courmayeur la gioia dell’avvicinarsi di una delle festività più attese dell’anno inizia ad essere tanta. Del resto, è risaputo che la felicità dei bambini per i giorni di festa è impareggiabile e, dunque, quale modo migliore per celebrare questo momento se non diffondendo tra i più piccoli la bellezza della condivisione e della compagnia, anche a tavola.

Dussmann Service in sinergia con il Comune, offre agli studenti che usufruiscono del servizio di refezione della scuola, un menù speciale e adeguato al clima festoso del Natale. Oggi i piccoli fruitori avranno l’occasione di assaggiare pietanze differenti rispetto al menù in programma, ma sempre in linea con i principi sani, salutari e nutrienti che il Gruppo è solito proporre.

Il menù realizzato per l’occasione prevede: pasta panna e prosciutto come primo e scaloppine di pollo agli agrumi accompagnate da patatine al forno come secondo. Per concludere il pranzo in bellezza, il dolce simbolo per eccellenza del Natale per i bambini: il Pandoro.

L'obiettivo, oltre che creare un momento di festa e di divertimento, è quello di trasmettere ai più piccoli, sin dai primi anni di vita, una buona educazione alimentare, che possa accompagnarli anche nell'età adulta ad acquisire corrette abitudini di consumo e consapevolezza riguardo ai principi nutritivi, proponendo i migliori e più selezionati prodotti che il territorio offre, rispettando la stagionalità.

La refezione scolastica di Courmayeur sviluppa un servizio attento e aggiornato in tutte le scuole, grazie alla grande sinergia sviluppata tra il Comune e l’azienda.

I servizi di ristorazione forniti da Dussmann Service, da cinquant’anni top player nel settore, sono da sempre sinonimo di qualità. La continua ricerca delle derrate migliori e lo studio delle ricette più appetibili per i bambini di tutte le età sono priorità assolute dell’Azienda.