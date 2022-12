L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami - n. 100 del 20 dicembre 2022 degli avvisi relativi ai bandi di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale del triennio 2022/2025, nonché degli avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio, al medesimo corso di formazione approvati dalle Regioni, possono essere presentate all’Assessorato medesimo le relative domande, a pena di irricevibilità, entro il 19 gennaio 2023.

Le domande devono essere predisposte secondo il fac-simile scaricabile dal sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.vda.it/<wbr></wbr>sanita/personale/formazione/<wbr></wbr>concorso_mmg_i.asp e inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sanita_politichesociali@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it (il richiedente deve essere in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata PEC).

In caso di domanda per l’accesso alla graduatoria riservata, l’interessato deve inoltre compilare e inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato B3) inerente i titoli di servizio e le attività svolte.

All’invio deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.

Si precisa, inoltre, che la Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato il bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022/2025 con deliberazione della Giunta regionale n. 1294, in data 31 ottobre 2022, e l’avviso pubblico per l’ammissione al corso medesimo tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio con provvedimento dirigenziale n. 6950, in data 18 novembre 2022, pubblicati rispettivamente sul BUR n. 58, dell’8 novembre 2022 e n. 62 del 29 novembre 2022.

“Per il triennio formativo 2022/2025 – spiega l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse – abbiamo previsto dieci posti da destinare ai medici in formazione, di cui due finanziati con i fondi del PNRR, per quanto concerne l’accesso al concorso, mentre abbiamo previsto due posti per l’accesso al corso tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio. Tenuto conto che la nostra Regione prevede, per coloro che lo richiedono, l’erogazione di una borsa di studio aggiuntiva pari a 13.397,00 euro annui a integrazione di quella statale pari a 11.603,00 euro annui, auspico che siano numerose le domande di partecipazione al concorso presso la nostra Regione.”

Il bando, l’avviso e i fac-simile delle domande e delle dichiarazioni sono reperibili sul sito www.regione.vda.it/<wbr></wbr>sanita/personale/formazione/<wbr></wbr>concorso_mmg_i.asp.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Assessorato telefonando ai numeri 0165/274271 - 274236.