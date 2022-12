Approdata in Commissione la petizione "Salviamo il vallone delle Cime Bianche"

Prosegue il percorso di audizioni sulla petizione popolare "Salviamo il vallone delle Cime Bianche", depositata in Consiglio il 28 ottobre 2022 e accompagnata da 2335 firme. Le Commissioni "Assetto del territorio" e "Sviluppo economico", riunite congiuntamente oggi, lunedì 19 dicembre, hanno sentito l'archeologo Mauro Cortellazzo e la Presidente di CIPRA Italia, Vanda Bonardo e, in videoconferenza, Paola Brambilla, avvocato specializzato in diritto amministrativo, il Presidente generale del Club alpino italiano, Antonio Montani, e Marco Onida, già Segretario generale della Convenzione delle Alpi.

«Abbiamo programmato un'ultima audizione per il 9 gennaio 2023 - riferiscono i Presidenti Albert Chatrian (AV-VdAU) e Giulio Grosjacques (UV) -, quando sentiremo il responsabile dell'Avvocatura regionale. A conclusione di questo ampio ciclo di audizioni avremo tutti gli elementi necessari per predisporre una relazione che intendiamo portare all'attenzione del Consiglio entro l'ultima adunanza di gennaio.»

I due presidenti di Commissione Albert Chatria (sn) e Giulio Grosjacques

Nelle scorse settimane, le Commissioni hanno sentito il Presidente della Regione e l'Assessore allo sviluppo economico, una delegazione di firmatari dell'iniziativa, i Sindaci dei Comuni di Ayas e Valtournenche, i vertici delle società Cervino Spa e Monterosa Spa, il Comitato Cervino Monterosa Paradise. Sono stati altresì auditi, in videoconferenza, Giorgio Vittorio Dal Piaz, geologo e già Presidente della Società geologica italiana, e Rodolfo Soncini Sessa, già docente di analisi e gestione dei sistemi ambientali al Politecnico di Milano.