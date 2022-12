Aosta-Trieste in bici per raccogliere fondi destinati acquisto tandem

Bellissimo e apprezzato è stata la visione del video preparato da Sara Scandariato, Vice Coordinatrice dei Giovani della Fidas VdA, attraverso il quale sono stati raccolti i momenti significativi dell'attraversata di Delfo. Patrik Vesan Segretario della Fondazione Comunitaria, ha sottolineato come questa iniziativa sia solo l'inizio di un progetto aperto, nel quale innestare occasioni e coinvolgimenti per amplificare i temi che accompagnano questa iniziativa di solidarietà.

Pietro Giglio presidente della Fiab Aosta, ha aperto l'incontro rivolgendo un Grazie di ❤ ad Alessando Delfino 🐬 per aver percorso più di 1000 km in bici 🚴‍♀️ da Aosta fino a Trieste per l'acquisto di un tandem da destinare all'uso di persone con disabilità.



Giuseppe Grassi, presidente dei Donatori valdostani di sangue della Fidas, ha rivolto ringraziamenti calorosi a tutti gli Amici FIAB, ai Presidenti e Volontari delle diverse Federate dei Donatori di sangue FIDAS e ai rappresentanti delle Istituzioni locali che lungo il percorso hanno offerto accoglienza e calore al nostro Delfo.

Per donare

Bonifico intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, causale: la Bici della Libertà IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667