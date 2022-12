Tre veicoli coinvolti in un incidente a Saint Christophe

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco è intervenuto alle ore 17.26 nel comune di Saint Christophe, località Bret, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autoveicoli. Per uno dei conducenti è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto hanno operato VVF, 118 e Polizia Stradale.

AUTO IN FIAMME AD AOSTA IN VIA CHAMBERY

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco è intervenuto alle ore 19.13 nel comune di Aosta, via Chambéry, per un incendio autovettura. Il veicolo , alimentato a gasolio, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Non risultano persone ferite. Sul posto I vigili del fuoco, carabinieiri e polizia.