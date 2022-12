Riprendono i sopralluoghi dei genitori alla refezione scolastica di Aosta

Nel sito Internet dello sportello amicoinComune www.amicoincomune.it ,nella sezione “cittadini”, servizio n. 23 “refezione scolastica”, sono disponibili i moduli che consentono ai genitori dei minori che frequentano il servizio di refezione scolastica di poter effettuare dei sopralluoghi nelle mense scolastiche e, nel caso lo desiderino, di consumare il pasto.

I sopralluoghi erano stati sospesi inseguito all’emergenza epidemiologica e alle restrizioni che ne erano conseguite, anche dopo la ripresa del servizio di mensa scolastica. La novità introdotta dal mese di dicembre è che le risultanze dei sopralluoghi potranno essere comunicate all’Amministrazione comunale tramite una scheda di valutazione del servizio che prende in considerazione sia gli aspetti qualitativi e quantitativi del pasto proposto sia l’attività di assistenza.

Le richieste di sopralluogo (da compilare “una tantum”) e le schede di valutazione andranno consegnate all’Ufficio Pubblica Istruzione oppure inviate via posta elettronica all’indirizzo pubblica-istruzione@comune.aosta.it.

Per ogni pasto consumato, il genitore sarà tenuto al pagamento di una quota pari a sette euro che verrà addebitata sul bollettino bimestrale del minore iscritto al servizio.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale intende contribuire a promuovere nei confronti delle famiglie gli sforzi condotti negli ultimi mesi per migliorare il servizio e la qualità dei cibi proposti anche dal punto di vista del bilanciamento degli alimenti, testimoniati dal 14°posto a livello nazionale raggiunto nell’ultimo Rating dei menu scolastici di Foodinsider.

Commenta l’assessore all’Istruzione, Samuele Tedesco (nella foto): «In vista dell’avvio dell’attività della Consulta mense scolastiche, la cui istituzione abbiamo fortemente promosso quale organismo di controllo, proposta e analisi che vede il coinvolgimento diretto dei genitori, abbiamo voluto dare un segnale alle famiglie in merito all’attenzione costante che dedichiamo al tema della mensa scolastica e al benessere dei minori, e che ha trovato un’espressione complessiva nei contenuti delle ultime linee guida per la gestione integrata dei servizi scolastici, riunite sotto il titolo “écouveulla”. Ci auguriamo che inizi una nuova stagione delle mense scolastiche in cui vengano garantiti standard di qualità tanto nell’alimentazione quanto nell’assistenza proposta, attraverso la formazione adeguata degli assistenti in servizio, e che vedano anche il coinvolgimento delle famiglie non solo come utenti ma come parte attiva di una nuova visione dei servizi scolastici».