Un Magazine web dell'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani

Nasce www.comunitamontagna.eu, sito di informazione e di notizie curato da Uncem e dalla redazione della rivista Comunità Montagna, magazine dell'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani. Il lancio on line del sito avviene nella Giornata internazionale della Montagna, che quest'anno ha la donna quale tema centrale. E sono tante le donne che lavorano al sito, a partire da Maria Chiara Voci, giornalista, con le colleghe Francesca Corsini, Clarissa Marchese e Giorgia Bollati, autrici di molti articoli in apertura del sito, che contiene anche i link per scaricare i numeri interi delle riviste "Comunità Montagna".



www.comunitamontagna.eu nasce per dare nuova voce ai territori e per scendere in profondità, con inchieste e analisi, su modelli di sviluppo, dinamiche economiche e sociali delle aree montane. Ci sono storie, racconti di progetti promossi da Comuni e Unioni montane, interviste e video.

Obiettivo è accendere riflettori sulle aree montane, anche rispetto a eventi e a chi lavora su quei territori, o crede nella ripartenza, nel superamento di disuguaglianze e sperequazioni. Come il giornalista Massimiliano Ossini oppure mons. Felice Accrocca, Vescovo di Benevento, che guida un gruppo attento e lucido di Prelati impegnati per una nuova "pastorale delle aree interne e montane" del Paese.

In home page, vi è anche il racconto del recupero del patrimonio, focus su legno ed energia, sull'efficienza energetica degli edifici. Aggiornamenti continui, con nuove notizie per raccontare la vivacità della montagna italiana (e non solo) per avere sempre "territori che fanno notizia". Passo dopo passo. www.comunitamontagna.eu