TRAFORO DEL MONTE BIANCO - Ostruzione delle due strade di accesso da parte di manifestanti: ripristino della circolazione

Oggi venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 12.31 la circolazione di tutti i veicoli al Traforo del Monte Bianco è stata interrotta nelle due direzioni per una durata di circa 1 ora e 20 minuti, a seguito dell’ostruzione – da parte di manifestanti – dei due itinerari di accesso italiano e francese (SS 26/Dir. e RN 205.

I veicoli presenti in galleria al momento dell’ostruzione hanno potuto proseguire la loro marcia.

I servizi di Prefettura dei due Paesi si sono rapidamente recati sul posto.

Alle ore 13.55, il Traforo del Monte Bianco è stato riaperto alla circolazione di tutti i veicoli.

TUNNEL DU MONT BLANC – Obstruction des deux voies d’accès par des manifestants : rétablissement de la circulation

Aujourd’hui vendredi 9 décembre à 12h31 la circulation de tous les véhicules au Tunnel du Mont-Blanc a dû être interrompue dans les deux sens pour une durée d’environ 1 heure et 20 minutes à la suite de l’obstruction – de la part de manifestants - des deux itinéraires français et italien (RN 205 et SS 26/Dir.).

Les véhicules présents à l’intérieur du tunnel au moment de l’obstruction ont pu continuer leur route.

Les services de Préfectures des deux Pays se sont rapidement rendus sur place.

A 13h55, le Tunnel du Mont Blanc a été réouvert à la circulation de tous les véhicules.